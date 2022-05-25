Максима Мейксина рекомендовали в Горизбирком Петербурга

В новый состав Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии может войти вице-губернатор Максим Мейксин. Как сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии, она рекомендовала включить данного кандидата в состав Горизбиркома.

В сообщении уточняется, что Максим Мейксин занимает пост в правительстве Петербурга, а ранее он руководил коммерческими структурами.

Вторым кандидатом в Городскую избирательную комиссию стал Олег Зацепа. Он в течение семи лет работает начальника юридического управления аппарата. В прошлом году Олег Зацепа стал заместителем председателя.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что новые секретарь и председатель Городской избирательной комиссии были назначены в декабре прошлого года.