Вице-губернатор Максим Мейксин предложен на должность главы петербургского избиркома

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила кандидатуру вице-губернатора по внутренней политике Петербурга Максима Мейксина на должность главы регионального ЦИК.

Памфила отметила, что на пост главы региональной избирательной комисси нужен авторитетный человек, который будет готов вести переговоры на всех уровнях, - сообщает "МК в Питере".

Глава ЦИК уговорила градоначальника Северной столицы Александра Беглова разрешить вице-губернатору занять пост главы регионального ЦИК. Всю ответственность за назначение Мейкина на должность Памфилова взяла на себя.

Мы уговорили губернатора, и он согласился с нашим предложением. Тут большая моя личная роль. Всю ответственность буду нести я, - заявила глава Центральной избирательной комиссии.

Памфилова отметила, что вопрос измеения горизбиркома является вопросом чести для нее. ЦИК необднократно высказывал претензии петербургской избирательной комиссии.