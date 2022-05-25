Новый трамвай «Богатырь-М» заканчивают собирать на Невском заводе электротранспорта

Финальная стадия сборки нового трамвая «Богатырь-М» прошла на Невском заводе электротранспорта. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» 138 трамваев разного класса появятся на улицах города до конца этого года.

Обновиться в скором времени может и состав Городской избирательной комиссии. Как пишет ALLNW, ЦИК рекомендовал в её члены вице-губернатора Максима Мейксина.

Новый трамвай «Богатырь-М» станет модификацией уже эксплуатируемого в Петербурге трамвая. Модульный трамвай отличает кабина водителя, которая стала отдельным прикрепляемым к вагону элементом что позволило ускорить сборку.

Трамвай будет обладать автономным ходом до трех километров. В салоне будет 47 сидячих мест, то есть на два больше, чем в предыдущей версии. Также предусмотрены 12 USB-розеток и кондиционер.