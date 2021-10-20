В Петербурге прошел форум Smarttransport

Торжественное открытие v Международного инновационного Форума пассажирского транспорта Smarttransport и II Международного Форума транспортной инфраструктуры продолжило пленарное заседание. Основная цель форумов – проблематика для будущего взаимодействия перевозчиков, производителей подвижного состава, специалистов транспортной безопасности, экспертного сообщества. Кураторы транспортной отрасли, инвесторы и производители обсудили транспортную систему агломераций: экологическое восстановление после covid-19. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов поделился своим впечатлением от представленной экспозиции.

«Однако новая модель транспортного обслуживания – лишь один из инструментов большой транспортной работы, которую Петербург реализует семимильными шагами, учитывая и анализируя путь Москвы. Мы обновляем не только автобусные парки, но и городской электрический транспорт СПб ГУП «Горэлектротранс» и СПб ГУП «Пассажиравтотранс». И все это транспорт, соответствующий требованиям времени», - отметил Максим Соколов.

За счет средств Фонда национального благосостояния планируется в скором будущем приобрести 950 новых вагонов, увеличить инвестиции и возродить строительство метро. Транспортная отрасль Санкт-Петербурга развивается параллельно с Ленинградской областью, поскольку регионы являются единой агломерацией.

Председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин детально разъяснил о масштабности комплекса мероприятий, которые призваны обеспечить транспортную инфраструктуру для новой модели транспортного обслуживания.

В перспективе у Санкт-Петербурга: создание трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» -пос. Шушары-Славянка», реконструкция аэропорта Пулково, строительство Широтной магистрали скоростного движения. Реализация этих проектов поможет улучшению экологии города, так как готовые объекты будут способствовать снижению парниковых газов.

По завершении заседания руководитель ПК «Транспортные системы» Феликс Винокур рассказал о передовых технологиях сборки всех видов электрического транспорта. В таком деле завод ПКТС является локомотивом отрасли. Это единственный в России производитель городского электрического транспорта, создавший первый российский кузов трамвая из алюминия.