Новой главой избиркома Петербурга стал Максим Мейксин

Вице-губернатор по внутренней политике Максим Мейксин получил должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Глава счетной комиссии Екатерина Фесик отметила, что решение об избрании Мейксина было принято по итогам тайного голосования. За его кандидатуру проголосовали 13 членов нового состава избиркома из 14. Еще один бюллетень признали недействительным. Мейксин выразил надежду, что работа всех членов избирательной комиссии продолжится в рамках закона и на их решения не будут влиять политические взгляды и партийная принадлежность, сообщает «МК В Питере».

Максим Мейксин родился в 1974 году в Ленинграде. С 2013 по 2019 гг. он занимал должность председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга. В январе 2019 он был назначен на пост советника губернатора. С февраля 2019 года по октябрь 2021-го руководил Центральным районом. А в октябре 2021 года получил должность вице-губернатора по внутренней политике.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вице-губернатор Максим Мейксин предложен на должность главы петербургского избиркома.