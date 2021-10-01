В ЗакС утвердили состав комиссии по городскому хозяйству

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга сформировали состав постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. В этом списке появились такие депутаты, как Борис Вишневский (Яблоко), Алексей Далматов (Единая Россия), Павел Крупник (Единая Россия), Алексей Макаров (Единая Россия), Андрей Малков (ЛДПР), Дмитрий Павлов (Новые люди), Александр Рассудов (КПРФ), Антон Соловьев (Единая Россия), Александр Ходосок (Единая Россия).

Председателем комиссии ЗакСа стал депутат Валерий Гарнец, который до парламента занимал должность главы Выборгского района. В шестом созыве комиссию возглавил депутат Сергей Никешин.