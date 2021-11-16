Петербургский парламент поддержал законопроект о защите парка Малиновка

В Петербурге комиссия парламента по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, спустя два года после внесения, поддержала законопроект губернатора Петербурга Александра Беглова о защите парка Малиновка от застройки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЗакСа.

«Решено рекомендовать Собранию принять за основу внесенный губернатором законопроект «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования». Документ предусматривает увеличение территории парка Малиновка с 14,4 до 16,3 га», — заявили парламентарии.

Напомним, жители Красногвардейского района ыступают против возведения в парке Малиновка церкви. В 2018 с инициативой о переводе паркового участка в ЗНОП уже выступал депутат Борис Вишневский, однако тогда члены парламента его не поддержали.