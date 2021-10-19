Смольный планирует увеличить взносы на капремонт

Об этом говорили 18 октября рассказал глава жилищного комитета Виктор Борщев.

В Петербурге могут до конца 2021 года увеличить взносы за капремонт. Вопрос поднялся на во время обсуждения нового закона о бюджете на заседании парламентской комиссии по городскому хозяйству. При существующем тарифе, суммарные сборы в 2022 году составят около 16 млрд рублей.

«Есть предложение рассматривать вопрос о повышении взноса на капитальный ремонт», — сказал Борщев, который участвовал в заседании комиссии ЗакСа по городскому хозяйству.

Год назад плата за капремонт для петербуржцев выросла на 3 рубля за один квадратный метр. Сейчас она составляет 11–12 рублей за 1 м2, больше платят те, у кого в доме есть лифт.