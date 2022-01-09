Депутат ЗакСА потребовал от Смольного пересчитать дворников

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский направил запрос в комитет по благоустройству. Текст документа он опубликовал в своем Telegram-канале.

В запросе депутат требует назвать реальное количество дворников, которые работают на петербургских улицах. По его словам, администрация сообщает примерно о тысяче дворников, которые ежедневно выходят на уборку снега. Однако, на заседании постоянной комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству 24 декабря озвучивалась цифра в 7 тысяч дворников. Борис Вишневский задается вопросом, где же остальные.

К запросу депутат приложил список из 78 улиц, где ситуация с уборкой наиболее плачевная. Его помогли составить горожане, а парламентарий дополнил во время прогулки по центру Петербурга.