Новые комиссии появятся в ЗакСе Петербурга

Структура постоянных органов петербургского Законодательного собрания будет обновлена. Законопроект уже подготовлен для рассмотрения.

Постоянные комиссии и комитеты будут формироваться по новому принципу. В частности, можно ожидать появления комиссии по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации. Постоянная комиссия также займется вопросами транспорта и развития транспортной инфраструктуры. Отдельные подразделения также будут созданы для решения вопросов городского хозяйства и создания комфортной городской среды, градостроительства, земельных и имущественных.

Спикер ЗакСа Александр Бельский пояснил, что предложенная новая структура петербургского парламента лучше отвечает требованиям современности и задачам законодателей.