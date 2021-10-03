Депутаты «Единой России» забрали наиболее важные профильные комиссии и комитеты ЗакСа

Глав рабочих органов выбрали 1 октября на внеочередном заседании в пятницу.

В петербургском Законодательном Собрании выбрали руководителей комиссий и комитетов. В городском парламенте будет два комитета, семь постоянных и четыре профильных комиссии — точно такая же конфигурация была в предыдущем созыве.

Николай Бондаренко из партии «Единая Россия» и Марина Шишкина из партии «Справедливая Россия – За правду» стали вице-спикерами.

Единоросс Всеволод Беликов стал председателем Комитета по законодательству, его однопартиец Михаил Барышников возглавил бюджетно-финансовый Комитет. Вместе с ними член партии «Единая Россия» Валерий Гарнец занял пост главы комиссии по городскому хозяйству.

Единственным руководителем рабочего органа не из «Единой России» стала депутатка от КПРФ Ирина Иванова. Она возглавила комиссию по промышленности, экономике и предпринимательству.