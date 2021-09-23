Макаров заявил о неготовности прокомментировать прошедшие выборы

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров сообщил, что пока не готов прокомментировать прошедшие выборы в Государственную думу и ЗакС.

В пресс-службе Заксобрания сообщили, что спикер Макаров даст развернутые комментарии по ходу и результатам выборов чуть позже. Об этом сообщили в среду, 22 сентября.

К тому же Вячеслав Макаров заявил, что во время подведения итогов голосования его оценка будет честная и жестка, но справедливая.

Напомним, что с 17 по 19 сентября жители Северной столицы отдавали свои голоса за кандидатов, баллотирующихся в Госдуму и Законодательное собрание. По итогам выборов большая часть мест досталась «Единой России» — 29.