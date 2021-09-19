Спикер ЗакСа Макаров принял участие в голосовании

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга проголосовал на выборах в Госдуму и ЗакС в Петербурге в последний день голосования 19 сентября. Он попал в объектив журналистов на избирательном участке №483, находящийся на улице Демьяна Бедного.

«Поздравляю вас с сегодняшним праздником. Это особый день в политической истории России. Главное политическое событие этого года, а может быть, и многих лет», — отметил чиновник.

Также Макаров добавил, что голосование может разделять жителей по политическим партиям и движениям, но он должен объединять народ. Самое главное, чтобы все понимали, что такое национальная безопасность.

Кроме того, спикер пожелал, чтобы выборы были честными, потому что сейчас в сеть «вбрасывается очень много фейков и непроверенных слухов», а также пожелал всем партиям хороших результатов на выборах.