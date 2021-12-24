Экс-спикер петербургского ЗакСа рассказал, кто работал против «Единой России» на выборах

Бывший спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров в рамках конференции региональной «Единой России» обратился к представителя партии. Как сообщает «Фонтанка», спикер рассказал об однопартийцах, работавших против партийной организации.

Вячеслав Макаров выразил сожаление, что Александр Тетердинков занимал пост главы фракции «Единой России» в Законодательном собрании. Вице-губернатор Максим Мейксин получил свою порцию критики за то, что представители партии Галина Назарова и Анатолий Дроздов остались без поддержки в Калининском районе. В результате, по словам Вячеслава Макарова, мандаты получили оппозиционные кандидаты.

В отношении нынешнего созыва Законодательного собрания Вячеслав Макаров рассказал, что они начали работу с дележа кабинетов. В частности, кабинета лишилась завхоз Алена Кукушкина.