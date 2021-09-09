  • 9 Сентябрь 2021
USD 09.09.2021 73.4421 +0.2512
USD ММВБ 12:18 73.0500  
EUR 09.09.2021 86.9114 +0.0192
EUR ММВБ 12:18 86.4325  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выступил с прощальной речью

Автор:


© Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Темы дня

В Петербургском парламенте 9 сентября спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выступил с напутственной речью на последнем заседании депутатов шестого созыва.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров выступил на трибуне в Мариинском дворце во время последнего заседания депутатов шестого созыва. Сегодня, девятого сентября он произнес свою прощальную речь.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров процитировал Августина Аврелия: «Когда вода и пена поднимаются, то рыбы едят муравьев, когда вода и пена спадают, уже муравьи едят рыб. Пусть никто не наслаждается своим временным превосходством».

Так же депутат напомнил коллегам, что многим предстоит «очень тяжелый период». Он сказал, что будет помогать тем, кто не пройдет в новый созыв городского парламента. «Выборы приходят и уходят, но навсегда останется наше братство. Это было фронтовое братство», — сделал выводы Макаров по взаимоотношениям в шестом созыве.

За шесть лет созыва было проведено 220 заседаний, во время которых приняли 801 закон. 

Петербургские депутаты не будут проводить заседания 15-го и 22-го сентября, так как 17,18 и 19 сентября будут выборы в седьмой созыв ЗакСа.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.09.21
    Кровь в кале: к кому обращаться и что делать?
    06.09.21
    Тотемы памяти: старые вещи - новые смыслы
    03.09.21
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир "Медицинский бизнес"
    01.09.21
    Компания «ЛОЭСК» подключила к электроснабжению школу в Янино
    31.08.21
    Компания «ЛОЭСК» построила электросетевую инфраструктуру для электроснабжения двух новых корпусов ЖК в Янино
    19.08.21
    Строительные леса: выбор подходящей конструкции
    16.08.21
    Как запустить рекламную кампанию в бизнесе – ответы на вопросы
    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram