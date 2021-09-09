Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выступил с прощальной речью

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров выступил на трибуне в Мариинском дворце во время последнего заседания депутатов шестого созыва. Сегодня, девятого сентября он произнес свою прощальную речь.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров процитировал Августина Аврелия: «Когда вода и пена поднимаются, то рыбы едят муравьев, когда вода и пена спадают, уже муравьи едят рыб. Пусть никто не наслаждается своим временным превосходством».

Так же депутат напомнил коллегам, что многим предстоит «очень тяжелый период». Он сказал, что будет помогать тем, кто не пройдет в новый созыв городского парламента. «Выборы приходят и уходят, но навсегда останется наше братство. Это было фронтовое братство», — сделал выводы Макаров по взаимоотношениям в шестом созыве.

За шесть лет созыва было проведено 220 заседаний, во время которых приняли 801 закон.

Петербургские депутаты не будут проводить заседания 15-го и 22-го сентября, так как 17,18 и 19 сентября будут выборы в седьмой созыв ЗакСа.