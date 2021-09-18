В Петербурге стартовали выборы в Госдуму и ЗакС

В России стартовали выборы в Государственную думу и региональные парламенты. Голосование стартовало 17 сентября во всех регионах. Выборы в стране будут идти в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Все избирательные участки будут закрыты в 20:00 19 числа.

По данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании примут участие более 110 млн избирателей, из которых 2 миллиона находятся за границей.

Кроме того, в Санкт-Петербурге также проходят выборы в Государственную думу и Законодательное собрание. В Северной столице открыто около 2 тыс. стационарных участковых избирательных комиссий. Участки также были организованы в больницах, СИЗО, аэропорту, вокзалах, а также полярных станциях.