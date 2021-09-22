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«С задачей справились»: Как Чечина сняла ответственность с избиркомов за беспредел на выборах

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© Фото: baltphoto

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Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина заявила, что члены ГИК «справились» с организацией проведения выборов в Госдуму и Заксобрание, а также возложила на депутатов ответственность за многочисленные нарушения на участках.

Во вторник, 21 сентября, состоялось заседание Горизбиркома Петербурга, в ходе которого были подведены итоги прошедших парламентских выборов и утверждены результаты голосования. Завершая заседание, Чечина поблагодарила членов участковых и территориальных комиссий, а также аппарата ГИК за организацию сложного избирательного процесса.

«Я считаю, что мы с задачей справились, поэтому всем спасибо большое. Ну, а что касается депутатов, то, конечно, надо работать с избирателями, надо быть узнаваемыми, выходить не раз в пять лет в свой округ, а ежедневно, и тогда никаких вопросов к участковым и территориальным избирательным комиссиям не будет», – подчеркнула глава Горизбиркома.

Фактически Чечина переложила ответственность за избирательный беспредел, который наблюдался в ходе трехдневного голосования, на депутатов, не имеющих отношения к организации выборного процесса. А многочисленные жалобы на манипуляции с избирательной документацией и возможные фальсификации напрямую относятся к работе председателей и членов комиссий.

Напомним, в ходе выборов участники избирательного процесса и наблюдатели сообщали о сотнях возможных нарушений. Среди них можно выделить вбросы бюллетеней, «карусели», подделку данных и нарушение регламента работы участковых избиркомов. Несмотря на опубликованные в Сети материалы, в Горизбиркоме заявили, что сообщений о реальных нарушениях за три дня голосования поступило немного.

Ранее работу ГИК Петербурга на выборах раскритиковала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, указав на низкую эффективность аппарата Чечиной в осуществлении контроля за избирательным процессом. Глава ЦИК также заявила о пятой колонне в городской комиссии, но выразила надежду, что Горизбирком оперативно рассмотрит все вопиющие инциденты в рамках своей компетенции и примет необходимые меры в отношении ответственных лиц. Однако после заявления Натальи Валентиновны на заседании ГИК появляются серьезные сомнения в том, что Чечина исполнит рекомендации Памфиловой.

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