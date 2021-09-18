Избирком Петербурга привел данные явки вна выборы в Госдуму и ЗакС в первый день

Член избирательной комиссии Санкт-Петербурга Юрий Кузьмин сообщил, что явка на выборы в Государственную думу в первый день голосования составила 12,25%, в Законодательное собрание — 11,46%.

«Явка на выборах в Госдуму по данным на 20 часов 17 сентября в Петербурге составила 12,25%, в Законодательное собрание – 11,46%», — отметил Кузьмин.

Отметим, что в этом году с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов в Государственную думу и Законодательное собрание Северной столицы. Все избирательные комиссии закроются в 20:00 19 числа. В голосовании примут участие более 110 млн избирателей, из которых 2 млн находятся за рубежом.