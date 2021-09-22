На семи участках в Петербурге отменили результаты голосования в Госдуму

Из-за нарушений на семи избирательных участках Петербурга отменили результаты выборов в Госдуму и на шести по выборам депутатов в городской парламент.

Член Горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин рассказал, что на участке № 803 в Кировском районе не признали итоги подсчета голосов, потому что там произошел погром: председатель разбил урну, разбросал бюллетени по помещению и порвал их.

«Установить волеизъявление избирателей не представлялось возможным, поэтому голосование на данном избирательном участке было признано недействительным, проводится доследственная проверка Следственного комитета», — объяснил Кузьмин.

Во Фрунзенском районе на участке № 2151 при подсчете голосов обнаружили большее количество бюллетеней, чем выдали избирателям. На участке №572 в Пискаревке просто перерисовали протоколы: 395 голосов за Амосова превратили в 150, а 132 бюллетеня за Васильева превратили в 523 голоса.

«Мы можем констатировать, что в целом на территории Санкт-Петербурга выборы прошли в четком соответствии с нормами федерального и регионального законодательства», — утверждает член Горизбиркома.