Петербургский горизбирком не в полной мере выполнил требования ЦИК

Центральная избирательная комиссия во время заседания 11 сентября заявила о том, что петербургский горизбирком не отчитался о выполненных поручениях.

ЦИК обязал городской избирком Петербурга провести проверку работы председателя ТИК №48. Это связано с тем, что из ТИК №48 Московского района 31 августа 2021 года одновременно уволились 17 председателей и членов избирательных комиссий. В своих заявлениях они написали, что не хотят три дня работать на выборах 17,18 и 19 сентября.

Еще до этого увольнения, председатель ТИК №47 Красносельского района

Елена Тюленева зачислила этих 17 человек в свою комиссию. Это нарушение федерального законодательства, поэтому ЦИК 8 сентября освободил председателя от должности и отменил решения о переходе членов комиссий из ТИК №48 в ТИК №47.

Центральная избирательная комиссия была так же недовольна действиями председателя ТИК №48, поэтому горизбирком Петербурга должен был провести полную и всестороннюю проверку обстоятельств, по ее итогам рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий.

«В настоящее время информация о результатах проверки в ЦИК России не поступала», — заявили в ЦИК.