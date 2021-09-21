Более 100 тысяч петербуржцев поддержали «Новых людей» на выборах

В преодолении решающего порога на выборах в Госдуму лидер партии Алексей Нечаев не сомневался. Он заявил, что прохождение в Госдуму не случайно, поскольку кандидаты от партии заручились поддержкой почти трех миллионов избирателей по всей России — от Дальнего Востока до Калининграда.

Нечаев также отметил, что «Новые люди» готовы представлять интересы партий, которые не смогли пройти в федеральный парламент. Благодаря такому сотрудничеству голоса граждан, отдавших предпочтение непарламентским партиям, не пропадут.

«Мы к такой работе открыты. Готовы встречаться, обсуждать инициативы, приглашать их в рабочие группы. Со всеми, кто готов продвигать идеи развития, мы готовы взаимодействовать», — добавил Алексей Нечаев.

«Новые люди» также смогли завоевать доверие петербуржцев, причем с первой попытки. Несмотря на традиционную для Северной столицы низкую явку, более 100 тысяч горожан пришли на участки и отдали голоса за партию, выступающую за обновление.

На выборах в Заксобрание Петербурга за «Новых людей» проголосовали более 10% избирателей. Учитывая, что партия была создана только в 2020 году, результат впечатляющий. Политологи объясняют такой взлет очень просто. Дело в том, что у петербуржцев наконец-то появилась альтернатива, действительная возможность выбора чего-то нового.

Однако предвыборная кампания в Петербурге у лидера партии «Новые люди» Дмитрия Павлова не была гладкой. Его соперник, тогда еще действующий депутат городского парламента Юрий Бочков, предпринимал неоднократные попытки снять с выборов своего главного конкурента. Но они оказались тщетными — пока Бочков вынашивал план мести, Павлов встречался с жителями своего округа. Что и обеспечило ему победу на выборах.

«Я хочу сказать спасибо каждому, кто поддержал нас. Мы вместе преодолели огромную марафонскую дистанцию и одержали победу на финише. Впереди нас ждет большая работа. Люди голосовали за нас с надеждой. Для нас важно, чтобы их ожидания не были обмануты. Мы докажем, что за нас проголосовали не зря», — сказал Павлов.

Минувшие выборы в петербургском отделении партии «Новые люди» смело называют конкурентными и легитимными. Но вместе с этим они не игнорируют и сообщения о нарушениях во время трехдневного голосования. Они были зафиксированы, частности, в 17-м округе, расположенном в Кировском районе. Однако Павлов подчеркивает, что подводные камни на избирательных участках не помешали проходу партии в городской парламент. Будущие депутаты заявили о намерении стать новой оппозицией, которая выведет политическую жизнь Петербурга из состояния застоя.