Проголосовавшего против бюджета Марченко исключили из «Единой России»

Депутат Госдумы Евгений Марченко лишился партбилета «Единой России». Решение об его исключении, как сообщается на сайте партии, приняли на заочном заседании Президиума Генсовета политического объединения.

Причиной исключения стало голосование Евгения Марченко стало его голосование против заранее одобренного фракцией бюджета страны. Секретарь Андрей Турчак отметил, что бюджет был основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, поэтому такое поведение недопустимо ни для одного депутата «Единой России».

Сам Евгений Марченко свой выбор объяснял тем, что ему не дали возможности задать вопрос главе Минфина Антону Силуанову ни во время обсуждения проекта бюджета на фракции, ни непосредственно при его рассмотрении в первом чтении.