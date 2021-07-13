Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге продлились более пяти часов

Во вторник, 13 июля, в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце в Стрельне прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча уже закончилась. Стоит отметить, что переговоры продолжались более пяти часов.

Во время диалога Лукашенко заявил, что противники белорусских властей перешли к стратегии индивидуального террора. Также белорусский президент призвал «не париться» по поводу вводимых мер в отношении Белоруссии. Он отметил, что Минск и Москва вместе уверенно смогут противостоять давлению извне.

Президент РФ отметил, что белорусская столица является большим и надежным партнером в экономической сфере для России, а также добавил, что товарооборот между этими двумя странами вырос более чем на 37% за первые четыре-пять месяцев этого года.