Путин и Лукашенко встретятся на «Восточном» в День космонавтики

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретятся на космодроме «Восточный» в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря российского главы государства Дмитрия Пескова.

Встреча пройдет 12 апреля, в День космонавтики. Уточняется, что главы государств проведут двустороннюю встречу, а также осмотрят космодром «Восточный». По итогам встречи президенты дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Путин объяснил Шольцу и Драги решение об изменении порядка оплаты за транзит российского газа.