Путин объяснил Шольцу и Драги решение об изменении порядка оплаты за транзит российского газа

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги объяснил решение перевести оплату российского газа на рубли. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как объяснил глава РФ, изменение механизма расчетов за транзит российского газа вводится в связи с заморозкой валютных резервов Банка России в Европе. Путин в беседе с Шольцем отдельно подчеркнул, что принятое решение не отразится на контрактных условиях для стран ЕС. Стороны договорились детально обсудить этот вопрос позднее после оценки экспертов.

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого поручил кабмину, Центробанку и «Газпрому» заняться переводом оплаты за транзит российского газа в недружественные страны на рубли.