Встреча Путина и Лукашенко 29 декабря пройдет в Петербурге

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко запланирована на 29 декабря. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко, она пройдет в Петербурге на следующий день после неформального саммита глав стран СНГ.

В ходе саммита будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития стран СНГ. Владимир Путин и Александр Лукашенко также обсудят меры по повышению эффективности взаимодействия между двумя государствами.

Встреча лидеров государств в Петербурге станет юбилейной. С момента образования СНГ в декабре исполняется 30 лет.