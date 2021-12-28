Лукашенко участвует в неформальном саммите СНГ в Петербурге

В Петербурге проходит неформальный саммит СНГ. На неформальную встречу лидеров стран содружества уже прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. О его участии в саммите сообщается на сайте главы белорусского государства.

Встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Петербурге запланирована на 29 декабря.

Неформальный саммит СНГ, который открывается в Петербурге 28 декабря, станет юбилейным. Он посвящен 30-летию со дня образования Содружества независимых государств.

В 2021 году председателем содружества была Белоруссия. В ходе встречи планируется подвести итоги года. Как сообщает информационное агентство «БЕЛТА», на ней также обсудят вопросы социально-экономического развития стран-участниц и дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества.