Путин не назвал город, в котором хотел бы жить

Президент Владимир Путин не назвал российский город, помимо Москвы и Петербурга, в котором он хотел бы жить. В ходе пресс-конференции он отметил, что Москва и Петербург — это тоже российские города, а в одном из них президент родился.

Среди других городов и регионов, в которых хорошо, президент назвал Краснодарский край и республику Крым, а также другие города ан Черноморском побережье.