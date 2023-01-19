Петербургские власти признали дефицит мест в детсадах города

Президент Росси Владимир Путин после визита в Петербург усомнился в отчетности Смольного о стопроцентном удовлетворении спроса по наличию свободных мест в детских садах.

Главу государства насторожил вопрос одной из сотрудниц Обуховского завода, которая интересовалась, возможно ли продлить выплаты по уходу за ребенком в возрасте с полтура лет тогда, когда не хватает мест в детском саду. По словам женщины, ей удалось отдать малыша в учреждение только в 2,5-летнем возрасте. Такое заявление удивило президента, так как отчетность местных властей никак не сходилась с реальными показателями.

Так, по данным Смольного, на настоящий момент "все желающие отдать детей в дошкольные учреждения стопроцентно удовлетворены". На деле же все выходит совсем по-другому.

Более того, сами петербургские власти признали, что по этой теме хоть и нет вопросов, однако в районах, где есть дефицит, ситуацию исправят. То есть, нехватку мест все-таки признали, что, как заметил Путин, все равно не сходится с официальными отчетами.