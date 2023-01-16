Стало известно об участии Путина в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует посетить Санкт-Петербург и принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Приезд главы государства подтвердился 15 января, в воскресенье. О планах Путина рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отмечается, что помимо участия в мемориальных мероприятиях к юбилею прорыва блокады Ленинграда президент проведет несколько совещаний. Так, во время визита в Северную столицу будет проведена встреча с членами Совбеза РФ. На обсуждение вынесут в том числе и экономическую ситуация в стране.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге на неделю воздушное пространство будет закрыто для беспилотников в связи с празднованием прорыва блокады Ленинграда.