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Большой Смоленский мост через Неву начнут сроить в конце 2023 года

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© Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга

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Начало строительства нового Большого Смоленского моста, который соединит левый и правый берега Невы, начнут в конце текущего года. Сейчас работы по его проектированию уже подходят к концу.

В среду, 18 января, после встречи с президентом России Владимиром Путиным петербургские власти отчитались, что строительством Большого Смоленского моста планируют заняться уже в конце 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что благодаря переправе будет улучшено транспортное сообщение для 800 тысяч жителей левого и правого берегов Невы. Новый проект - это одна из частей внутреннего кольца магистрали, которая соединит между собой северные и южные районы города в обход центра.

Известно, что Большой Смоленский мост с легкими арочными пролетами подключат к улично-дорожной сети посредством развязок на проспект Обуховской обороны, Октябрьской набережной, а также на участке пересечения Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице ради возведения вестибюля новой станции метро "Театральная" хотят снести Дом быта на Лермонтовском проспекте. Решением оказался не доволен его владелец.

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