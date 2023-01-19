Большой Смоленский мост через Неву начнут сроить в конце 2023 года

Начало строительства нового Большого Смоленского моста, который соединит левый и правый берега Невы, начнут в конце текущего года. Сейчас работы по его проектированию уже подходят к концу.

В среду, 18 января, после встречи с президентом России Владимиром Путиным петербургские власти отчитались, что строительством Большого Смоленского моста планируют заняться уже в конце 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что благодаря переправе будет улучшено транспортное сообщение для 800 тысяч жителей левого и правого берегов Невы. Новый проект - это одна из частей внутреннего кольца магистрали, которая соединит между собой северные и южные районы города в обход центра.

Известно, что Большой Смоленский мост с легкими арочными пролетами подключат к улично-дорожной сети посредством развязок на проспект Обуховской обороны, Октябрьской набережной, а также на участке пересечения Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай.

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