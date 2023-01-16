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Более 2,5 тысяч жалоб собрали против сноса Дома быта ради строительства вестибюля "Театральной" в Петербурге

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© Фото: скриншот Google maps

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В Санкт-Петербурге ради возведения одного из вестибюлей новой станции метро "Театральная" хотят снести Дом быта на Лермонтовском проспекте, но решением оказался не доволен его владелец.

Известно, что компании, владеющей самим Домом быта и земельным участком на Лермонтовском проспекте, 1/44, за снос здания полагается компенсация в размере одного миллиарда рублей, но даже при таком условии здание хотят отстоять посредством обращения в суд, пишет "AllNW".

Отмечается, что на настоящий момент удалось собрать уже более 2,5 тысяч жалоб против уничтожения Дома быта ради вестибюля станции метро "Театральная". 

Окончательное решение о судьбе здания на Лермонтовском проспекте будет принято по результатам разработки документации по планировке территории.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице определились с местом, где будет построен вестибюль новой станции метро "Театральная". Кроме того, в долгосрочной перспективе у станции может появится второй вестибюль.

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