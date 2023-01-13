Вестибюль станции метро “Театральная” построят на Лермонтовском проспекте

В Петербурге выбрали место, в котором будет построен вестибюль новой станции метро “Театральная”. Также в долгосрочной перспективе у станции может появится второй вестибюль.

Как рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, решение о размещении было принято научно-техническим советом. Вестибюль будет располагаться по адресу Лермонтовский проспект, 1/44. Отмечается, что реализация наклонного хода по этому адресу обеспечит минимальный объем переустройства инженерных коммуникаций, а также будет удобным с точки зрения наземного транспорта и объектов учреждений культуры.

Ввод в эксплуатацию станции “Театральная” запланирован не ранее 2026 года. Также было принято решение о строительстве в долгосрочной перспективе еще одного вестибюля станции на месте АЗС напротив улицы Декабристов, 23.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что весной 2023 года планируется расширение “зеленой” ветки метрополитена.