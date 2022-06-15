В Петербурге перенесли сроки строительства Большого Смоленского моста

На два года в Петербурге перенесли сроки строительстваБольшого Смоленского моста, который будет соединять Невский и Красногвардейские районы от створаулицы Коллонтай до Большого Смоленского проспекта.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Александра Беглова, у Северной столицы мало разводных переправ через Неву по меркам современного мегаполиса. Смоленский мост задумали еще в Ленинграде, но так и не построили. Сегодня же мост входит в Концепцию развития транспортной системы города. Губернатор объяснил, что объект является дорогостоящим. В прошлом году появился вариант его строительства с привлечением дополнительного финансирования. Сейчас уже ведется проектирование, а срок заверншения - март 2023 года.

Согласно государственной программе строительство Большого Смоленского моста начнут в 2025 году, а закончат не в 2028 году, как ранее планировалось, а в 2030 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что этот мост даст новые возможности почти для миллиона человек, и не только для тех, кто проживает на левом и правом берегах Невы. Мост станет частью внутреннего полукольца, которое соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра города.