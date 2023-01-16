В честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда над Петербургом прогремят залпы из 12 пушек

В Санкт-Петербурге 18 января состоится салют в честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда. Праздничные залпы выпустят из 12 пушек.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, салют прогремит в 21 час 18 января, а перед этим по центральным улицам города пройдет колонна военной техники.

Известно, что праздничные залпы дадут из 12 пушек Д-44 и батареи фейерверочных установок на Большом пляже Петропавловской крепости. Лучше всего салют будет видно с набережной Невы.

Блокада Ленинграда, продлившаяся 872 дня, началась 8 сентября 1941 года. Ежегодно прорыв блокады отмечается 18 января. В этот день в Северной столице помимо салюта пройдёт возложение цветов к Монументу героическим защитникам города, будут зажжены факелы Ростральных колонн, а также осуществлен выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда.