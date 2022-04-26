Все гипермаркеты OBI возобновят свою работу в России в начале мая

В России снова открываются гипермаркеты товаров для строительства OBI. Как сообщили в пресс-служба российского подразделения компании, возобвновят работу все 27 магазинов сети в России.

К 1 мая планируется открыть гипермаркеты в Москве и Петербурге. Остальные магазины снова начнут свою работу до 11 мая.

Уточняется, что сайт и мобильное приложение компании запустят в длижайшее время, но пока только в информационном режиме. О сроках возобновления работы интернет-магазина OBI пока не сообщается.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что финский концерн Valio продаст своё производство в России. Покупателем активов станет компания «Велком».