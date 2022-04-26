Концерн Valio продает производство в России

Финский производитель молочных продуктов Valio намерен продать свой бизнес в России. Как соообщается на сайте концерна, переговоры о продаже российских активов компании «Велком» уже завершены.

Персонал Valio в России после совершения сделки также перейдет в «Велком». Уточняется, что последний также будет правообладателем торговой марки «Виола».

Продукцию Valio по-прежнему можно будет найти на полках магазинов, но только до тех пор, пока у нового владельца остается в наличии упаковка. Отказаться от непринадлежащих ему брендов «Велком» намерен до конца года.

О своем решении прекратить деятельность в России компания Valio объявила 7 марта.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что IKEA и Inditex могут вернуться в Россию.