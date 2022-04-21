Минпромторг заявил, что IKEA и Inditex могут вернуться в Россию

Возможности перенастройки логистики изучают шведский произвдитель мебели IKEA и испанская компания Inditex, которая владеет компаниями Zara и Bershka. Тогда они смогут вернуться на российский рынок. Об этом сообщает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, компания не остановила инвестиции в строительство.

"Они говорят, что у них важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, сейчас все это немножко разрулится, мы поймем, как завозить продукцию и будем открываться", - заявил он.

Замглавы Минпромторга уточнил, что бизнес-модель компании Inditex упирается в обновление коллекции несколько раз в сезон. Сейчас фирма не может завозить товар, а продавать один и тот же сток не хочет. При этом в компании отмечают, что россйский рынок для них очень важен.

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