В России OBI сменит название

В России подразделение германской сети гипермаркетов ОВI планирует осуществить ребрендинг.

Как сообщает Агентство Бизнес Новостей, осенью этого года компания подала две заявки на регистрацию торгового знака. Новыми названиями магазинов могут стать HOBI или OBBI.

Владельцы сети рассматривают разные пути развития бизнеса в будущем. В приоритете наращивание поставок.

Напомним, что OBI начала работать в России в 2003 году. В марте текущего года компания приостановила деятельность магазинов на территории РФ. Владельцем российского бизнеса стала ГК MAX.