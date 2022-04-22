Россиянам рассказали, в каких случаях они могут рассчитывать на поддержку от государства

Россияне могут претендовать на помощьт от государства, если они оказались в трудной жизненной ситуации. Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что это под это определние подходят обстоятельства, нарушающие обычное течение жизни человека. Важное условие — претендующий на помощь не может справиться с ними сам.

Чтобы претендовать на помощь, важно попаадать под критерии её адресного оказания в регионе проживания заявителя. Важное значение также имеет наличие российского гражданства, регистрации в регионе обращения или статуса лица без определенного места жительства.

Уточняется, что в законе № 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания» указаны только общие критерии оказания помощи. Конкретные обстоятельства и цифры выплат определяются по месту обращения заявителя. Помимо денежных выплат заявителю могут предоставить продукты, одежду, предметы гигиены и даже временное жилье при необходимости.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржцы получат дополнительную социальную поддержку.