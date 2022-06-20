Смольный выпустил постановление о возобновлении жилищных программ

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление №522, которое регулирует соцвыплаты по жилищным программам. В документе указывается порядок и условия получения социальных выплат для молодых семей, многодетных, а также для тех, кто живет в коммунальных квартирах и относятся к другим конкретным группам.

Последние полгода граждане из льготных категорий были ограничены в получении выплат. Связано это с тем, что сразу несколько городских программ («Расселение коммунальных квартир», «Молодежи – доступное жилье», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования») прекратили свое действие к 31 декабря 2021 года, сообщает «Недвижимость и строительство Петербурга».

В текущем году работала единственная программа - «Жилье от оператора», цель которой осуществить продажу квартир в домах после капитального ремонта для льготников. В конце апреля Центр доступного жилья начал принимать заявки на квартиры в доме 7 на 11-й Красноармейской. А уже с 17 июня открыт прием документам еще по нескольким точкам: в Петербурге в доме 128 на набережной Обводного канала, а также в Кронштадте в доме 8 по улице Крас ной и в доме 23 по Рижскому проспекту.

Между тем, подписанное Смольным постановление не означает, что в городе незамедлительно запустятся остальные программы, а льготникам предложат выплаты. После выпущенного документа предполагается, что еще месяц будет выделен на уточнение полномочий, изменение сроков действия сертификатов и другого.

Согласно информации городской администрации, по программе жилищного кредитования ожидают выплат около 6 тысяч петербургских семей, еще 17 тысяч горожан – по программе «Молодежи – доступное жилье» и 19 тысяч семей надеются на помощь в рамках содействия расселению коммуналок.

В городском бюджете до 2024 года только на одни коммунальные квартиры выделили 9,6 млрд рублей. Чиновники предполагают, что данная сумма позволит успешно расселить около 2.7 тысяч коммунальных квартир. При этом улучшат условия жизни 3.8 тысяч семей.

По «молодежной» программе статистика схожа: 8,6 млрд выделили на 3,5 тысячи семей. Беспроцентная ипотека для очередников: 1,5 млрд рублей, 2,2 тысячи семей.

Отметим, что в программе расселения коммуналок действует особое ограничения. Чтобы льготники получили соцвыплату, нужно, чтобы каждый житель квартир дал согласие на разъезд. Тем не менее, с конца прошлого года произошло много событий на рынке недвижимости. К примеру, цены на «альтернативное» жилье поднялись в период с января по март. Помимо этого, вновь выросли ставки по ипотеке. Таким образом, успешное расселения по прошлым условиям на сегодняшний день невозможно. Предусмотренных выплат не хватит для того, чтобы обитатели коммуналок смогли разъехаться.

При этом, все знали, что срок действия городских жилищных программ истекает в 2021-м. Однако документы для их корректировки так и не были подготовлены. Почему перезапуск или возобновление не было подготовлено – вопрос открытый.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что вопрос запуска в России так называемой «промышленной ипотеки» прорабатывают Министерство промышленности и торговли, министерство финансов и Министерство экономического развития.