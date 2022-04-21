Петербуржцы получат дополнительную социальную поддержку

В Петербурге приняли решение о дополнительной социальной поддержке горожан. К усилению соцподдержки призвал Президент Владимир Путин.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", соответствующее решение принял губернатор города Александр Беглов. Правительство Петербурга уже проработало вопрос повышения с 1 апреля уровня индексации мер социальной поддержки населения и дополнительных мер на этот год - до 8,4%. С 1 января они уже были проиндексированы на 4%. Дополнительная индексация коснется почти двух миллионов петербуржцев. При внесении изменений в городской бюджет текущего года для этого предусмотрят 432 млн рублей.

Как заявил Беглов, важнейшим направлением остается поддержка жителей, а особенно тех, кому нужна государственная социальная помощь. Отмечается, что возможные изменения в объемах доъодов бюджета города на них не повлияют. Также принято решение к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне провести единовременные выплаты блокадникам, инвалидам и участникам ВОВ. Кроме того, они будут назначены проживавшим или родившимся в Ленинграде в период блокады. На эти цели дополнительно потребуется 1,1 млрд рублей.

Кроме того, дополнительные выплаты назначены для семей с доходами ниже величины прожиточного минимума на детей от 8 до 17 лет. Пособия будут выплачивать ежемесячно. Их получат более 37 тысяч детей. Также в Петербурге собираются наращивать объемы государственной социальной помощи на основании социального контракта.