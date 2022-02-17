В Петербурге ищут более тысячи специалистов на зарплату в 300 тысяч в месяц

В Петербурге за февраль открылось более тысячи вакансий, на которых ежемесячный доход сотрудника превысит 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. Во многих случаях такая оплата предлагается при сдельной схеме, то есть, если сотрудник принесет компании определенный доход.

До 700 тысяч рублей в месяц может заработать директор по персоналу петербургской консалтинговой компании. Директору сети коворкингов готовы платить до 450 тысяч рублей. Врач на круизном судне может получать от 5000 долларов, то есть около 400 тысяч рублей в месяц. Высокую заработную плату также предлагают стоматологам, программистам, прорабам, психиатрам-наркологам, главным бухгалтерам, установщикам перегородок и на других вакансиях.