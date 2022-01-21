Пенсии военным проиндексируют по поручению Путина

В России проиндексируют пенсии еще одной категории граждан — военным пенсионерам, а также приравненным к ним лицам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Глава государства пояснил, что ранее было принято решение об индексации пенсии гражданским пенсионерам на 8,6% с 1 января текущего года. Тот же подход будет применен в отношении военных пенсионеров, а также вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. В данную группу входят примерно 2 миллиона 600 тысяч россиян.

Ранее индексация пенсий военным пенсионерам была запланирована на октябрь 2022 года и должна была составить 4%. Президент подчеркнул, что это ниже фактического уровня инфляции, да и ждать индексации пришлось бы длительное время.