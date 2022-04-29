В ПФР прокомментировали возможное повышении пенсий в мае 2022 года

В Пенсионном фонде России разъяснили информацию о повышении пенсий в мае этого года. В ведомстве уточнили список тех, кто может рассчитывать на увеличение выплат в последний месяц весны.

Эксперты ПФР, отвечая на вопрос пенсионерки Светланы Гуськовой, рассказали, стоит ли ждать пенсионерам повышения выплат в мае. С 1 января этого года страховые и военные пенси проиндексировали на 8,6%. Несмотря на заявления правительства России, никаких дополнительных индексаций в мае пока не планируется.

При этом на увеличение размера страховой пенсии в мае могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в апреле или пенсионеры, которым установили первую группу инвалидности.