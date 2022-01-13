Россиянам проиндексируют пенсии на 8,6% в январе

Индексация пенсий неработающим россиянам будет оформлена с 1 января 2022 года. Об этом журналистам сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда назвала данную меру справедливой, так как именно пенсионеры больше других пострадали от скачка цен, особенно на продовольствие.

В общей сложности пенсии будут проиндексированы 30,8 миллионам российских пенсионеров. Валентина Матвиенко отметила, что в данный момент рассматривается вопрос о включении данной нормы в один из законопроектов, которые находятся на рассмотрении Государственной Думы.