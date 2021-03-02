В правительстве РФ ищут средства на пенсии

В России назвали примерный срок возврата к индексациям пенсий для работающих пенсионеров. Как ожидается, деньги на реализацию инициативы правительству удастся найти в следующем бюджетном цикле, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Инициатива проиндексировать пенсии не вызвала возражений в Совете Федераций и правительстве, сообщила Матвиенко, отметив, что индексацию планируется проводить ежегодно, однако нужно изыскать на это средства.

Напомним, что поручение рассмотреть вопрос о пенсиях дал Владимир Путин. Индексация не проводится в РФ с 2015 года.