C 1 января в России на 8,6% индексируются пенсии

Правительство России назвало сроки оформления индексации пенсий для неработающих граждан. Об этом 14 января сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Совета федерации Валентину Матвиенко.

По словам Матвиенко, пенсия будет проиндексирована на 8,6% с 1 января 2022 года.

«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января», — сообщила журналистам спикер Совфеда. Также она отметила, что именно пенсионеры больше всего пострадали от резкого роста цен на продукты.

В свою очередь президент России Владимир Путин выступил с предложением об индексации пенсий выше уровня инфляции. Таким образом прибавка может составить около 1400 рублей.