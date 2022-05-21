Канализационный коллектор на севере Петербурга обойдется почти в 10 млрд рублей

Петербургский «Водоканал» ищет подрядчика на проектирование и последующее строительство второй нитки канализационного коллектора. Объект обеспечит современной канализацией север Петербурга.

Согласно данным на портале госзакупок, в задачу подрядчика будет входить прокладка коммуникаций длиной 2,8 километра. Глубина заложения коллектора в описании определена от 54 до 61 метра.

Начальная стоимость работ оценивается в 9,5 миллиардов рублей. Часть из них подрядчик получит в 2023, а остальное — в 2024 году.

Новый коллектор станет дублером и обеспечит надежное водоотведение на период реконструкции первой нитки на территориях Красногвардейского, Калининского, Выборгского, Петроградского, Приморского, части Невского и Центрального районов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе открыли новый оптово-распределительный центр для фруктов и овощей.