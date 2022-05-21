В Петербурге появился новый агропарк

В пятницу, 20 мая, в Петербурге начал свою работу оптово-распределительный центр для фруктов и овощей «НАРТ». Как сообщили в пресс-службе администрации города, за год через него пройдет около 2,5 млн тонн продукции. На прилавки магазинов Петербурга будут поступать свежайшие овощи и фрукты.

В работе агропарка будут использовать шесть новые технологии доставки и хранения. В результате путь от производителя до потребителя овощей сократится до минимума.

Реализовывать товар планируется с транспорта производителя в фермерских торговых рядах, которые представляются собой здания павильонного типа. Планируется, что новый агропарк сможет принимать до четырех тысяч машин с плодовоовощной продукцией в день.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге появится новая сеть магазинов.